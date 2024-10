Im Reffenthal haben sich rund 300 Kräfte von Feuerwehr, Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und Technischem Hilfswerk (THW) getroffen und mehrere Tage zusammen geübt. Das ist aus mehreren Gründen besonders wichtig.

Großeinsatz: Auf dem Rhein sind zwei Schiffe kollidiert, eines ist gesunken. Die Menschen an Bord haben sich auf den anderen Kahn gerettet. Feuerwehr, THW und Wasserwacht sind gefordert – in den vergangenen Tagen im Reffenthal allerdings nur zu Übungszwecken. Eine Leitstelle mit allen drei Partnern koordiniert die drei Einsatzabschnitte. Als Erstes: Wasserrettung. „Das ist eine Aufgabe für Wasserwacht und THW", erklärt Christoph Große-Bölting vom Referat Ehrenamt und Ausbildung des rheinland-pfälzischen THW-Landesverbands. Wenn die Personen in Sicherheit sind, werden sie an Land dem Katastrophenschutz übergeben, der sie erstversorgt und ins Krankenhaus bringt – der zweite Abschnitt. Zuletzt müssen sich die Einsatzkräfte noch um ausgelaufene Betriebsstoffe kümmern.

Die Übungseinheit im Reffenthal hat einmal jährlich schon Tradition. „Der Platz ist ziemlich einmalig“, sagt Große-Bölting. Auf dem Wasserübungsplatz der Bundeswehr gebe es sowohl stehendes als auch fließenden Gewässer, zudem könne aufgebautes Material an den Übungstagen stehen bleiben und müsse zwischendurch nicht wieder abgebaut werden. „Das ist für uns eine Riesenchance.“

Und das Gelände biete Platz, den die Kräfte gut gebrauchen können – zum Beispiel, um den Aufbau von Behelfsbrücken zu üben. Diese Plattformen können im Katastrophenfall, wenn etwa Straßenbrücken zerstört sind, besonders wichtig werden. „Sie bestehen aus zwei Bootskörpern, die miteinander verbunden werden“, erläutert Große-Bölting. „Es geht um die interdisziplinäre Zusammenarbeit“, verdeutlicht er den Anlass der Übung. Die Einsatzkräfte sollten sich kennenlernen und gemeinsam üben – schließlich müssen auch im Ernstfall die Abläufe möglichst reibungslos funktionieren. Bei der Großübung hat das geklappt: „Ein voller Erfolg.“