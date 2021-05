Hilfestellung beim Buchen von Online-Tickets, Aufklärungsarbeit am Beckenrand: Die Mitarbeiter der Stadtwerke Speyer (SWS) im Schwimmbad „Bademaxx“ erleben einiges seit der Wiederöffnung am 25. Juni. Die Arbeit mache genauso viel Spaß wie vor Corona. Sie sei aber anders.

Jeanette Marquardt-Schulz war die erste, die im Kassenhäuschen am Freibadeingang saß, als das Bad erstmals seit dem Lockdown wieder öffnete. „Mir hat auf jeden Fall etwas gefehlt“, sagt sie über die Zeit dazwischen. Das Arbeiten an sich, aber auch den Kontakt zu den Kunden habe sie vermisst. „Mittlerweile kennt man viele Gäste“, berichtet Marquardt-Schulz von einem festen Besucherstamm, dem die regelmäßige Nutzung des Schwimmbads besonders gefehlt habe.

Das können die beiden Fachangestellten für Bäderbetriebe, Simon Mayer (24) und Kevin Zimmermann (26), unterstreichen. „Die Leute freuen sich, dass wir überhaupt wieder geöffnet haben“, berichtet Mayer von positiven Reaktionen der Gäste, allen Corona-Vorgaben zum Trotz. Das gleiche gilt für das Team, wie er betont: „Uns macht unser Beruf Spaß.“

Natürlich mussten sich die Leute erst einmal zurechtfinden, sagt Zimmermann. „Wir haben alles dafür getan, dass ihnen das so schnell als möglich gelingt“, versichert er. Ein großes Fragezeichen habe sich beim Erstbesuch erst einmal auf den Gesichtern abgezeichnet. „Das ist verständlich angesichts der vielen Absperrungen, Wegweiser und Infotafeln mit dem Regelwerk“, meint Zimmermann, der seit fünf Jahren im Bademaxx beschäftigt ist.

Gut sei, dass die meisten Maßnahmen fast selbsterklärend seien. Selbst die Durchschwimmbögen im Sportbecken seien gut angenommen worden. „Es funktioniert. Die Schwimmer müssen sich eben ein wenig aneinander orientieren, um den Abstand zu wahren“, erklärt der Badmitarbeiter hinsichtlich des Überholverbots.

Aktuell Kurzarbeit

Diskussionen gebe es nicht. „Manchmal vergessen die Leute ihre Maske beim Toilettengang. Wir weisen sie dann darauf hin und haben noch nie eine schlechte Reaktion erlebt“, führt Mayer aus. Auch die Mitarbeiter sind mit Mund-Nase-Schutz ausgestattet, müssen sie Badegästen einmal unmittelbar behilflich sein. Gut fühle sich das Arbeiten an, trotz aller Regeln. „Die sind das Neue an der Situation, an das sich alle gewöhnen müssen“, meint Mayer.

Dazu gehört auch die Wahrnehmung, dass wesentlich weniger Menschen gleichzeitig im Bad sind. „Das hat sich aber ganz gut eingegliedert“, stellt Zimmermann mit Blick auf den Gesamtprozess fest. Von einem tollen System, das die SWS während der Schließphase für das Bademaxx-Team entwickelt habe, berichtet Mayer: „Nach der Revision, die wir früher als geplant angegangen sind, waren immer einige im Wechsel da, die das Bad gepflegt haben.“

Aktuell greife ein Kurzarbeitsmodell. „Durch den fehlenden Hallenbadbetrieb fehlen jedem Kollegen zwei Stunden pro Tag“, erklärt der stellvertretende Badleiter Andreas Ryschka. Er ist seit 1984 bei den SWS. Corona hat ihn wie alle anderen überrumpelt. Seine Aufgaben sind nicht weniger geworden. Schicht- und Urlaubspläne werden erstellt, die Bädertechnik wird überwacht und Absprachen mit Firmen und Dienstleistern müssen getroffen werden.

„Reinigungs- und Hygienemaßnahmen sind in den Vordergrund gerückt. Außerdem befassen wir uns zurzeit intensiv mit den Planungen für einen hoffentlich im Herbst umzusetzenden Hallen- und Saunabetrieb“, führt Ryschka aus. Ein komisches Gefühl sei der Blick auf das riesige Freibadgelände mit den maximal zugelassenen 450 Personen je Vor- und Nachmittag. Aber Ryschka ist froh, dass alles bislang reibungslos läuft. Der engagierte Sicherheitsdienst sei dazu ein Glücksgriff gewesen. Ein Rettungssanitäter entlaste das Personal zusätzlich in der Mittagszeit an den Becken.

Neue Handgriffe

Die Wahrnehmung der Menschen für die Hygienevorschriften sei geschärft, versichert Mayer. Auch bei ihm und Zimmermann haben sich Handgriffe zur Desinfektion von Bänken, Handläufen und Beckenumrandungen während der Badepause eingespielt, die vor Corona nicht zu den Aufgabenfeldern gehörten.

Bei Marquardt-Schulz sind das Abscannen der online erworbenen Tickets und der Hinweis auf die Händedesinfektion am Eingang in Fleisch und Blut übergegangen. In einer Schulung ist sie mit den Kollegen auf die „neue“ Arbeit vorbereitet worden. „Die Normalität wäre mir lieber“, gibt die Dame an der Kasse zu – auch wenn die deutlich mehr Arbeit bedeute aufgrund des Gästezustroms.

Zur Sache: Ärger über Onlinetickets

Helga Heier hat vor Corona gerne das Speyerer Bademaxx besucht. Die rüstige 80-jährige Speyererin habe regelmäßig an Wassergymnastik-Kursen teilgenommen, teilt sie der RHEINPFALZ mit. Seit der Wiedereröffnung habe sie allerdings keine Möglichkeit mehr, ins Schwimmbad zu gehen. Der Grund: Es sei ihr nicht möglich, das notwendige Eintrittsticket online zu erwerben. „Ich habe kein Smartphone“, sagt Heier. Die Seniorin habe zwar Verständnis dafür, dass die Schwimmbad-Betreiber in Corona-Zeiten den Publikumszugang ins Bademaxx irgendwie steuern müssen. „Das mit dem Anmelden sehe ich ein, aber es muss doch eine Lösung geben, wie Leute ohne Smartphone und ohne Internet ins Schwimmbad kommen“, sagt sie. Heier ist nicht die Einzige, die sich mit diesem Problem an die RHEINPFALZ gewandt hat.

Die Stadtwerke Speyer (SWS) als Bademaxx-Betreiber wollen auch künftig den Zutritt ins Schwimmbad ausschließlich mit Onlinetickets ermöglichen. „Schlangenbildungen sollen damit vermieden und eine schnelle, sichere, zeitgemäße Erfassung der Daten sichergestellt werden“, teilt Sprecherin Sonja Daum auf Anfrage mit.

Die Stadtwerke appellieren an Badegäste, sich im sozialen Umfeld Hilfe zu suchen, wenn eine eigene Buchung über Online-System nicht möglich ist. „Das Online-System ist einfach zu bedienen. Wir haben eine Hotline eingerichtet, wenn Fragen auftreten“, sagt Daum. Beschwerden von Gäste über das System gebe es wenige.

Helga Heiers Problem ist damit nicht gelöst. „Ich habe niemanden, der ein Ticket für mich kaufen könnte. Meine Kinder wohnen außerhalb von Speyer“, sagt sie. Für Badegäste wie die 80-Jährige ohne Internetzugang suchten die SWS eine andere Lösung, teilt Daum mit: „Wir hatten Gespräche mit dem Seniorenbüro und prüfen die Einrichtung einer Verkaufsstelle, um zukünftig Online-Tickets mittels bargeldlosem Zahlungsverkehr ausgeben zu können. Dann hätten auch Menschen ohne Internet-Zugang die Möglichkeit, ein Online-Ticket zu erwerben.“