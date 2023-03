Der Offene Kanal Speyer übertragt Stadtratssitzungen seit einiger Zeit live. Die Vorbereitung dafür beginnt für die Mitarbeiter des OK deutlich vor Beginn der Sitzung. Doch bald könnte diese einfacher werden.

Die Stadtratsmitglieder wechseln eben gern mal die Plätze“, erzählt der zweite Vorsitzende des Offenen Kanals Speyer, Thomas Schuster. Zu Beginn jeder Sitzung muss er gemeinsam mit seinem fünfköpfigen Team die Kameras so einstellen, dass sie auf Knopfdruck die richtigen Teilnehmer in den Fokus nehmen. Für die Übertragung schaffen sie bereits vormittags Kameratechnik, Kabel, Tontechnik und Computer vom Media-Tor in den Sitzungssaal. Nebenan bauen sie sich dann eine Übertragungszentrale auf. Von hieraus arbeiten vier Personen gleichzeitig an Ton, Bild und Kommunikation. An einer Arbeitsstation laufen alle Kanäle zu einem fertigen Stream zusammen. Während der Sitzung müssen die Techniker stets aufmerksam sein und etwa die Kameras mit einem Joystick auf das aktuelle Geschehen anpassen.

Zu der Liveübertragung der Sitzungen kam es erstmals 2021 in der Pandemie. „Zwar hatten wir bereits zuvor Gespräche mit der Stadt, aber zweifelsohne hat die Corona-Zeit die Einführung des Livestreams beschleunigt“, so Schuster. Während es anfangs Startschwierigkeiten gab, sei der Ablauf mittlerweile Routine.

Schaltzentrale bald im Media-Tor?

Die Arbeit des OK erleichtern könnte in naher Zukunft eine langfristige Lösung: So sollen im Sitzungssaal bald feste Kameras installiert werden. „Uns würde diese Entwicklung einige Arbeit ersparen, da wir dann die Übertragung aus dem Media-Tor leiten können“, erzählt Schuster.

Ziel der Übertragungen sei es, die Bürger aktiver an kommunalpolitischen Prozessen und Tagesgeschehen zu beteiligen. Im Schnitt schauen sich etwa 30 bis 40 Zuschauer die Sitzung live bei Youtube an. Wie viele über den linearen Kanal zusehen, lasse sich nicht genau sagen. Nach Angaben des OK schauen zudem einige Bürger im Nachhinein einzelne Tagesordnungspunkte an. Die Sitzungen können über den Rheinlokal-Sender und auf dem Youtube-Kanal „Gremien Stadt Speyer“ live verfolgt werden.