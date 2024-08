Die Baubranche steckt in der Krise. Das spürt auch das Bauzentrum Schultz. Es verbucht „herbe Verluste“. Dennoch baut das Unternehmen seine Zentrale an der Landwehrstraße groß um. Außerdem ist die dritte Generation der Inhaberfamilie an Bord gekommen.

„Ich bin grundsätzlich positiv gestimmt. Wir machen den Umbau jetzt, um für die Zukunft gerüstet zu sein, wenn das Geschäft wieder anläuft“, begründet