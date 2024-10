„Der Mantel liegt im Trend“, sagt Michael Schmitt, Inhaber des gleichnamigen Bekleidungsgeschäfts für Männer auf der Maximilianstraße. RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Susanne Kühner wollte das am verkaufsoffenen Mantelsonntag bewiesen haben und lernte dabei zwei Dinge: In aller Regel wissen die Frauen, was ihr Mann braucht. Und: Beste Voraussetzung für einen erfolgreichen Kauf ist, eigentlich nichts zu wollen.

Tradition verpflichtet. Aber ist sie zeitgemäß? Der Mantelsonntag wurde vor Jahrhunderten für die Landbevölkerung geschaffen,