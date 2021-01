Eine polizeiliche Kontrolle der in Speyer geltenden Ausgangssperre ist am Freitag, 1.46 Uhr, nach Mitteilung der Beamten eskaliert.

Sie hätten in der Freiherr-vom-Stein-Straße zwei lärmende Jugendliche kontrollieren wollen. Diese hätten sich beim Erblicken des Streifenwagens kurzzeitig in einem Gebüsch versteckt, in dem sie aber entdeckt worden seien. Ein 16-jähriger Speyerer werde nun zwar wegen Verstoßes gegen die Ausgangssperre belangt, habe sich aber kooperativ verhalten. Sein 17-jähriger Begleiter hingegen habe die Beamten „lautstark und aggressiv aufs Übelste“ beleidigt, so der Bericht.

Mobiltelefon als Wurfgeschoss

Als der 17-Jährige mit seinem Mobiltelefon nach den Beamten werfen wollte, sei er zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen worden. Er habe versucht, sich zu befreien, weiter Beleidigungen ausgestoßen und eine Tür des Polizeiautos mit einem Fußtritt beschädigt. Er sei nach einer Blutprobe in eine Klinik eingeliefert worden, da er sich „offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation“ befunden habe. Bei seiner Durchsuchung sei eine geringe Menge Marihuana gefunden worden, sodass er sich auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müsse. Der andere Jugendliche sei „seinen Eltern überstellt“ worden.