Wo wird in die Verkehrsregelung im Stadtgebiet eingegriffen? Das ist die spannende Frage.

Wenn die für gut 200.000 Euro beauftragten acht Verkehrszählungen in drei Stufen absolviert sind, hält die Stadt wichtige Daten in der Hand. Wie wirkt es sich wo aus, wenn die Durchfahrt in der Gilgenstraße unattraktiver – weil verkehrsberuhigter Bereich – oder ganz unterbrochen wird? Treffen die Sorgen zu, dass Obere Langgasse, Schützenstraße und etwa auch Franz-Kirrmeier-Straße stärker belastet werden? Tatsächlich muss dann eine Abwägung für das gesamte Stadtgebiet erfolgen. Es darf nicht nur auf den Postplatz geschaut werden.

Für welche anderen Bereiche die Ergebnisse einen Umbau der Verkehrsführung nach sich ziehen könnten, ist völlig offen. Hier sollte die Stadt ähnlich offen wie bei ihren Postplatz-Plänen sein.