Am Montag hatte das Gesundheitsamt wegen technischer Probleme keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus melden können, deshalb kommt der hohe Wert vom Dienstag nicht ganz überraschend: Allein für die Stadt Speyer stehen 171 neue Fälle in der Liste der Ludwigshafener Behörde, die die Sieben-Tage-Inzidenz auf 656,3 anheben. In Rheinland-Pfalz liegt die Domstadt damit aber nicht mehr wie noch vor wenigen Tagen in der Spitzengruppe, sondern unter dem Durchschnitt von 716,5.

Ein größerer Ausbruch ist laut Gesundheitsamt in der Speyerer Zweigstelle der Wichern-Werkstätten hinzugekommen. In dieser sind Behinderte unter anderem in den Bereichen Metall, Verpackung und Hauswirtschaft tätig. In Speyer gibt es Standorte in der Draisstraße und im St.-Klara-Kloster-Weg mit insgesamt rund 120 Beschäftigten. Das Gesundheitsamt sei detailliert über die Erkrankungen informiert worden, sagt Zweigstellenleiter Ronny Gregor auf Anfrage. Gegenüber der Presse konnte er aber am Dienstag keine näheren Auskünfte geben. Die Werkstätten sind eine Einrichtung der Evangelischen Heimstiftung Pfalz.