Der Kleidertauschmarkt wird am Samstag, 29. Juni, in den Räumen der Gemeinde St. Hedwig stattfinden. Wibke Levens unterstützt die Veranstaltung mit Schülern der Erlichschule. Im Interview mit Narin Ugrasaner in der Rubrik „Die stillen Helden“ sagt sie, was sie antreibt.

Frau Levens, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Meine berufliche Tätigkeit umfasst manchmal auch ehrenamtliche Aspekte, so geht es ja vielen Leuten, die