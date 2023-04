Am Samstag, 22. April, in Speyer und somit erstmalig in Rheinland-Pfalz zu sehen ist beim ZimmerTheater in der Heiliggeistkirche das Theaterstück „Whisperblower“, das unter der Regie von Uwe von Grumbkow durch die Entdeckung des Cum-Ex-Skandals führt.Daniela Michel gibt die sozial inkompatible Einzelgängerin und begabte Finanzbeamtin Anna Schablonski, die einem Steuerbetrug in Milliardenhöhe auf die Schliche kommt: Dem Cum-Ex-Skandal. Doch wie erklärt man der Öffentlichkeit einen Betrug, dessen Ausmaß unvorstellbar ist, und das in möglichst kurzer Zeit?

Wild entschlossen wird Anna zum Youtube-Star und bringt auf ungewöhnliche Weise die dunklen Machenschaften der „Raubritter in Nadelstreifen“ ans Licht.

Daniela Michel, bekannt durch das Stück „En Suite – Allein mit Audrey Hepburn“, haucht der Entdeckung des Cum-Ex-Skandals auf vielfältige Art und Weise neues Leben ein. Das ZimmerTheater Speyer ist einer der ersten Spielorte dieses Theaterstücks nach der Uraufführung in Mannheim im März 2023.

Tickets kosten 19 Euro, ermäßigt 13 Euro und sind im Spei´rer Buchladen (Korngasse 17, Telefon 06232 72018) oder direkt unter tickets@zimmertheater-speyer.de erhältlich.