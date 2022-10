Eine 69-jährige Speyererin ist am Samstagmittag Opfer von Betrügern geworden, welche die Frau über die Nachrichten-Anwendung Whatsapp kontaktiert haben. Laut Polizei hat die betrogene 69-Jährige gegen 11.15 Uhr eine Whatsapp-Nachricht von einer ihr unbekannten Telefonnummer auf ihr Smartphone bekommen. Der Absender habe sich als Tochter der Frau ausgegeben und um einen mittleren vierstelligen Geldbetrag per Echtzeitüberweisung gebeten. Der Vorwand für die Überweisung an die vermeintliche Tochter sei der Anschaffungswunsch eines neuen Handys bei gleichzeitig gesperrtem Online-Banking gewesen.

Die 69-Jährige sei aufgrund der Schreibweise der Nachrichten davon ausgegangen, dass es sich wirklich um ihre Tochter handelt und habe deshalb das Geld überwiesen. Nach einem ersten missglückten Versuch hat die Frau laut Polizei diverse Kontonummern aus Litauen, Deutschland und Spanien erhalten, bis schließlich eine Überweisung funktionierte. Als Beleg sollte die 69-Jährige einen Screenshot von der Überweisung an die unbekannte Nummer via Whatsapp schicken.

Versehentlich ging dieser Screenshot aber an die eingespeicherte echte Nummer der Tochter. So sei der Betrug aufgefallen. Die Polizei rät deshalb dazu, sich bei Nachrichten dieser Art vermeintlicher Angehöriger persönlich bei der Familie zu vergewissern, ob diese echt sind.