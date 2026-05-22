Wettkampf der Jugendfeuerwehren, Blaulichtparty und große Fahrzeugausstellung am Sonntag: Das Pfingstwochenende steht in der Verbandsgemeinde Lingenfeld ganz im Zeichen der Freiwilligen Feuerwehren. Am Samstag, 23. Mai, wird von 10 bis 15 Uhr an der Goldberghalle das 25-jährige Bestehen der Lingenfelder Jugendfeuerwehr mit einem Wettbewerb „Spiele ohne Grenzen“ gefeiert. Die Teilnahme sei für andere Jugendfeuerwehren als kameradschaftlicher Wettkampf ausgelegt, informiert Wehrleiter Steffen Andres. Wer zuschauen möchte, was die Kinder und Jugendlichen jede Woche in ihren Übungsstunden lernen, sei herzlich willkommen. Am Samstagabend lädt die Wehr ab 19 Uhr zur „112%-Party“ in das Foyer der Goldberghalle ein. DJ Franco Schinko sorgt für die passende Stimmung zum Feiern. „Hier ist die Bevölkerung eingeladen, um mit der Blaulichtfamilie und dem Gastgeber, der Feuerwehr Lingenfeld, das Jubiläum der Jugendfeuerwehr zu feiern“, sagt Andres. Karten gibt es an der Abendkasse. Der Eintritt kostet zehn Euro. Am Sonntag, 24. Mai, steht der große Tag der Feuerwehr auf dem Programm. Ab 10 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher rund um die Goldberghalle Feuerwehrfahrzeuge anschauen und sich über die Arbeit der Wehrleute und deren Ehrenamt informieren. Gegen 13 Uhr wird Bürgermeister Frank Leibeck (SPD) Kameraden befördern, ehren und ernennen. Für das leibliche Wohl der Gäste ist an allen Tagen gesorgt.