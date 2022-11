So bitter es ist: Das „Winterhalbjahr“ hat längst begonnen. Damit steigt die Nebelwahrscheinlichkeit nicht nur in Speyer – was viele bedauern mögen, für andere aber eine ganz besondere Ästhetik birgt. RHEINPFALZ-Fotograf Klaus Landry ist etwa eine Aufnahme am Rheinufer gelungen, die einen geheimnisvoll umnebelten Gassigang am frühen Morgen zeigt. Auch für Wolfgang Lähne, für Klima-Palatina tätiger Meteorologe aus Römerberg, haben solche Wetterlagen einen Reiz. „Nachts ist es bodennah am kältesten, von dort wächst der Nebel nach oben und wird immer mächtiger“, erklärt er eine mögliche Entstehung.

Ihm sei zuletzt in Rhein-Nähe auch das Phänomen eines besonders flachen, nur wenige Meter hohen Bodennebels begegnet. Dieser könne entstehen, wenn die Luft nur wenige Meter in der Höhe deutlich wärmer ist als an der Erdoberfläche und mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Dass dabei der Rhein bevorzugt in Nebel gehüllt ist, kann Lähne zufolge zumindest vom konkreten Fall in dieser Woche nicht behauptet werden: Auf dem Foto präsentiere sich der Bereich bei der Rheinbrücke freier als seine Umgebung, was die gelbe Spiegelung der gerade aufgehenden Sonne auf der Wasseroberfläche ermögliche.

Wind spielt eine Rolle

Dass der Flusslauf in diesem Fall eine gute Sicht bietet, kann nach Einschätzung des Experten wiederum mit den Windverhältnissen zu tun haben: Im Bereich des Stroms kann der Hauch die dünnen Schwaden ergreifen und wegpusten, an Land bleiben sie fast unbewegt „liegen“.