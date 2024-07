Die Stadtwerke Speyer beteiligen sich an einem Schülerwettbewerb der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) und des Zentrums für Chemie. Der Wettbewerb steht unter der Überschrift „Social Media meets Wasserstoff“, wie die MRN mitteilt. Die Schüler müssen einen wasserstoffbetriebenen Modellbus aus haushaltsüblichen Gegenständen und einer Brennstoffzelle bauen, ihn durch die Schule fahren lassen und über Aufbau und Probefahrt ein kreatives Instagram-Reel oder einen YouTube-Short kreieren. 60 Gruppen hätten sich angemeldet. Die Stadtwerke erklärten sich demnach als eines von mehreren Unternehmen bereit, den Siegergruppen „einen exklusiven Einblick in aktuelle Beispiele für Klimaschutztechnologie zu ermöglichen“. Im Oktober entscheide eine Jury über die Gewinner, so die MRN