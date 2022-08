Speyer sorgt sich um das Stadtbild und erhofft sich eine bessere Suchtprävention. Doch Sportwetten boomen digital.

In Speyer hat es bislang lediglich zwei Wettbüros für Sportwetten gegeben. Nichts hat dafür gesprochen, dass solche Geschäfte hier in Zukunft wie Pilze aus dem Boden schießen und das Stadtbild zerstören könnten. Denn die meisten Spieler geben ihre Tipps ohnehin längst digital über die Handy-App ab. Die viel größere Suchtgefahr besteht also durch das Spielen von Online-Wetten. Im digitalen Betrieb hat die Stadt nun aber überhaupt keinen Einfluss. Und: Hätte Speyer auf eine Wettbürosteuer verzichtet, sämtliche Städte in unmittelbarer Nachbarschaft aber nicht, hätten sich Wettbürobetreiber womöglich wirklich bevorzugt in der Domstadt niedergelassen.