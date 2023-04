Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie gehören zum Hochsommer wie Zwetschgen und Eis: Wespen. In diesem Jahr sind von den schwarz-gelben Insekten anscheinend weitaus mehr unterwegs als in den Vorjahren. Am Diakonissen-Stiftungskrankenhaus sind doppelt so viele Wespenstich-Patienten wie sonst behandelt worden. Auch Gastronomen erkennen einen Trend.

Dr. Jürgen Majolk leitet die Notaufnahme des Diakonissen-Stiftungskrankenhauses. 2020 ist für ihn ein besonderes Jahr, wenn es um Angehörige der Insekten-Unterfamilie Vespinae geht, womit die Echten