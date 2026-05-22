Zweifel begleiten die Anfänge. Doch dann starten die Spätein-steiger Werner und Christine Bücklein von Grün-Gold Speyer durch. Diese Tipps geben sie gerne weiter.

Tagsüber Pfarrer, abends Tänzer, und das auch noch erfolgreich – Werner Bücklein und seine Frau Christine betreiben ihren Sport aus Leidenschaft. Was diesen so besonders macht und wie sie dranbleiben, berichten sie der RHEINPFALZ. Körperspannung, das ist das A und O beim Tanzen, sind sich Werner (65) und Christine Bücklein (64) einig.

„Da spannt man Muskeln an, die man normalerweise nicht kennt“, meint Christine Bücklein. Und „es dauert Jahre, bis der Tanz elegant aussieht“. Haltung und Körperspannung fangen schon mit der Fußarbeit an – „Fersenballeninnenkante, Fuß“ – ziehen sich hoch bis zur Körpermitte, hin zum Kopf. „Der Kopf ist ganz wichtig. Wenn er in die falsche Richtung geht, ist kein Schwung möglich, oder die Figur klappt nicht“, erzählt ihr Mann Werner. Und deshalb wird auch manchmal leicht auf den Kopf gedrückt, um die Haltung zu verbessern.

Die Anfänge

Zum Tanzen kamen die beiden als „frisch verheiratetes Ehepaar“ und durch den Wunsch eines befreundeten Paares: „Sie sagten, wir gehen nur mit, wenn ihr auch geht. Danach waren wir Feuer und Flamme“, erinnern sie sich. Zunächst tanzten sie umzugsbedingt in verschiedenen Tanzschulen. Aber „irgendwann wurde das zuviel mit den verschiedenen Figuren“.

Ein Turnierpaar, das in die Tanzschule kam, eröffnete den Bückleins eine neue Welt: Wenige Schritte genügten, die dafür aber technisch einwandfrei. „Wir brauchten drei Jahre, um die Technik zu lernen.“ Im Verein Grün-Gold-Speyer fanden sie, was sie suchten, und begannen mit dem Turniertanz. Allerdings konnten sie sich da noch nicht vorstellen, mit entsprechender Kleidung und Schminke aufzutreten, vor allem Werner Bücklein nicht.

Landesmeister

Die Einstellung zu Turnieren war und ist zwar ehrgeizig, aber nicht übertrieben. „Man schwimmt gut mit und will dann gern vorne sein.“ In der C-Klasse die Landesmeisterschaft zu gewinnen, habe „Laune gemacht. Wir lächelten tagelang“. Mittlerweile tanzt das Paar als mehrfacher Finalist bei den Landesmeisterschaften überregional.

Unter anderem startete es bei der Europameisterschaft am 22. März in der Max-Schmeling-Halle in Berlin, der WM am 6. Juni 2025 (Platz 111 von 195) in Bremen, beim internationalen Turnier in Wien 2022 und nahm an der German Open Championship Stuttgart (GOC) 2018 teil. Den Aufstieg von der A- zur S-Klasse begleiteten trotzdem Zweifel, weil „wir nicht wussten, wie es läuft“, denn das Niveau mit erfahrenen Tanzpaaren, zum Teil Europameister, ist sehr hoch.

Stadthalle Wuppertal

Dennoch machten die Turniere Laune, denn unter anderem in der historischen Stadthalle in Wuppertal erlebten sie ein fantastisches Ambiente: „Parkett, Kronleuchter, altehrwürdige Räumlichkeiten und eine Live-Übertragung im Fernseher. Wir tanzten auf die Kamera zu.“ Bis jetzt bringt es das Paar auf rund 200 Turniere im Laufe der Jahre.

Interessierten raten die Bückleins, „einfach mit dem Tanzen anzufangen“, denn es sei bis ins hohe Alter möglich. Eine Tanzschule aussuchen, „nicht nur Kurse besuchen, sondern auch Übungsabende und Grundkenntnisse erwerben. Wichtig ist, dass man übt“. Und dann mal schauen, ob Turniere etwas sind.

Hohes Alter

„Tanzen hält jung“, auch weil es Körper, Kopf und Beweglichkeit permanent fördert. Die Sportler koordinieren dabei nicht nur die komplexen Figuren und den eigenen Körper, sondern auch den Körper des Partners. Zudem behalten die Aktiven die anderen Paare und die Raumverhältnisse im Blick.

Vor Turnieren sollte so viel geübt worden sein, dass die Bewegungen automatisch ablaufen. Schritt für Schritt erfolgt der Aufstieg: „Wir sind in der S-Klasse im knappen Mittelfeld angekommen, und wir suchen uns immer Referenzpaare. Aber das Treppchen können wir uns abschminken, dafür haben wir zu spät angefangen“, meinen sie selbstkritisch.

„Wir sind keine Naturtalente, und manchmal gibt es Rückschläge.“ Trotzdem dranzubleiben und nicht aufzugeben, ist die Kunst. Vorbilder dienen der Orientierung. „Wir schauen uns an, was andere haben, was wir noch nicht können. Und wir fragen uns, wo wollen wir hin? Es ist ein schönes Hobby im Ruhestand.“