Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 23. Dezember, und Mittwoch, 28. Dezember, einen Wohnwagen in der Alten Schwegenheimer Straße, der in einem Schrebergarten steht, aufgebrochen und stahlen aus einem Schrank eine Akku-Säbelsäge. Der Gesamtschaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 125 Euro. Zeugen möchten sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden.