Die angekündigte Aktion der IG Metall, vor Ort mit Beschäftigten Speyerer Betriebe ins Gespräch kommen zu wollen, ist am Mittwoch offenbar auf große Resonanz gestoßen. Birgit Mohme, 1. Bevollmächtigte der IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal, teilte auf Anfrage mit, ab 4.30 Uhr bis zur Mittagszeit hätten Mitglieder der Gewerkschaft vor den Toren von PFW Aerospace rund 700 Mitarbeiter des Luftfahrt-Zulieferers erreicht. „Wir haben sehr viele Gespräche geführt“, sagte Mohme. Ziel sei es gewesen, sich ein Bild von der Stimmung in der Belegschaft zu machen und zu erfahren, was diese umtreibe. „Die Arbeitsplätze bei PFW sind dank einer betrieblichen Vereinbarung zwar gesichert“, sagt Mohme, „aber die Menschen beschäftigt natürlich schon die Transformationsprozesse in ihrem Unternehmen“. Die Aktion sollte laut Gewerkschaft bis zum frühen Nachmittag dauern und auf die Werkstore von Mann + Hummel ausgeweitet werden. Dort hoffte die IG Metall, sich mit etwa 100 Beschäftigten austauschen zu können. Auch über die Arbeit der Gewerkschaft selbst und über Tarifregelungen wolle man reden, so Mohme.