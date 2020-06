Arlindo da Silva ist in Speyer ein Begriff. Über 30 Jahre lang war er als Tankstellenpächter in der Lindenstraße, außerdem als Inhaber einer Autowerkstatt bekannt. Jetzt hat er sich altersbedingt zurückgezogen. Die Betriebe laufen weiter.

Das neue Jahr 2020 eröffnete dem Domstädter Stefan Kunz neue Möglichkeiten. Er übernahm die Werkstatt von da Silva in der Anton-Dengler-Straße 2. Einen Monat Zeit gönnte er sich, um diese nach seiner Vorstellung umzubauen, die Elektrik zu erneuern und sie in seinen Farben anthrazit und orange zu streichen. Nach mehr als 15 Jahren hatte der Betrieb damit nicht nur einen neuen Besitzer, sondern gleichzeitig ein neues Gesicht. Der Service ist der gleiche geblieben, betont der neue Inhaber.

„Arlindo hat Wert darauf gelegt, dass die Werkstatt in seinem Sinne weitergeführt wird. Bei mir war er sich dessen sicher“, berichtet Kunz. Er ist froh, den festen Kundenstamm weiter betreuen zu können. Mittlerweile hätten auch viele neue Gesichter den Weg in seine Werkstatt gefunden, berichtet er. Den Schritt in die Selbstständigkeit habe er gut geplant, sagt Kunz. Als angestellter Werkstattleiter in einem Autohaus wollte er nicht in Rente gehen. Der Ruhestand da Silvas kam ihm zupass. Er beschäftigt einen Auszubildenden, der kurz vor seiner Abschlussprüfung steht. Bald soll Arlindo da Silvas Bruder wieder einsteigen, der auch bisher in dem Unternehmen mit Hand anlegte.

Oldtimer-Experte

Kunz bietet nach eigener Angabe Service von A bis Z. Inspektion, Reifenwechsel und -einlagerung, Bremsencheck oder Unfallinstandsetzung gehören dazu. Abgesehen davon ist der auf die Marke Fiat spezialisierte Kfz-Mechaniker, der noch während der Bundeswehrzeit im Jahr 2012 via Abendschule seinen Meister in Karlsruhe machte, ein Experte auf dem Gebiet der Oldtimer. „Ich habe durchgehend viele Modelle da, auch Exoten wie den Barkas, ein Auto aus der ehemaligen DDR“, berichtet Kunz.

Nicht ohne Stolz nennt der Ur-Speyerer auch die US-Armee als Kunden. Transporter und Wohnmobile setzt Kunz ebenfalls instand. Engagiert ist der 33-jährige Speyerer außerdem im Gesellenprüfungsausschuss der Handwerkskammer. Nicht nur da Silvas Autowerkstatt, auch die Tankstelle in der Lindenstraße hat bereits einen neuen Pächter gefunden: Hasan Ilhan ist da Silvas Nachfolger.