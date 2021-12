[Aktualisiert: 12.40 Uhr] An der Alten Schwegenheimer Straße ist in der Nacht auf Montag ein Gebäude komplett abgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren zur Bekämpfung des Feuers, das gegen 3.15 Uhr gemeldet wurde und weithin zu sehen war, drei Trupps unter Atemschutz mit je einem Strahlrohr im Einsatz. So habe das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden können. Bei dem abgebrannten Gebäude handelt es sich um ein Nebengebäude, das als Werkstatt genutzt wurde und nicht bewohnt war. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Nach ersten Erkenntnissen scheint das Feuer im Bereich eines Kachelofens ausgebrochen zu sein. Die Polizei ermittelt deshalb nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.