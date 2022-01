Mehr als eine Woche nach dem verheerenden Brand in einem Gebäude in der Alten Schwegenheimer Straße in Speyer ist weiterhin unklar, was die Brandursache war. „Wir haben noch keine neuen Erkenntnisse“, teilt ein Sprecher der Polizeiinspektion Speyer auf Anfrage dazu mit und verweist auf das noch laufende Ermittlungsverfahren. Wie berichtet, war in der Nacht von Sonntag, 26., auf Montag, 27. Dezember, eine Werkstatt in der Alten Schwegenheimer Straße komplett abgebrannt. Drei Feuerwehr-Trupps waren unter Atemschutz mit je einem Strahlrohr laut Bericht der Wehr ab 3.15 Uhr im Einsatz gewesen. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Nach ersten Erkenntnissen schien das Feuer im Bereich eines Kachelofens ausgebrochen zu sein. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.