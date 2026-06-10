In Speyer droht bei Mann + Hummel sowie TE Connectivity der Verlust von 1200 Jobs. Das schockt auch Ex-Mitarbeiter der Elf-Raffinerie. Sie kennen das aus eigener Erfahrung.

„Das ist eine Sauerei“, sagt Karl-Heinz Vögeli. Der frühere Elf-Mitarbeiter aus Speyer reagiert damit auf die angekündigten Abschiede der Produktionswerke von Mann + Hummel und TE Connectivity aus Speyer bis Ende 2028. Die Nachrichten kamen für Belegschaften und Öffentlichkeit überraschend. Die Politik wird aktiv, Solidaritätsbekundungen folgen, ebenso wie runde Tische und Proteste. Die Betroffenheit ist riesig.

Am Stammtisch der ehemaligen Beschäftigten der 1984 geschlossenen Raffinerie Elf erinnert vieles an damals. Die Runde um den früheren Betriebsratschef Klaus Keller und den Mess- und Regeltechnik-Experten Vögeli trifft sich mehr als vier Jahrzehnte später weiterhin – diesmal im Naturfreundehaus. Widerspruch zu Vögelis hartem Urteil über die angekündigten Schließungen gibt es dabei nicht.

Stammtisch blickt auf eigenes Aus zurück

Zur Einordnung: 1984 war das Schicksalsjahr für die Speyerer „Elfianer“. Die 1965 eröffnete Raffinerie am Neuen Rheinhafen, damals laut Vögeli auf technisch allerneuestem Stand, wurde stillgelegt. „Aus für die Raffinerie Speyer – Betrieb wird endgültig stillgelegt – Ölverarbeitung nur noch bis April – Keine Chance mehr für die 260 Arbeitnehmer“, titelte am 7. Februar 1984 die RHEINPFALZ. Die Belegschaft stand damals auf der Straße.

Auch die große Politik mischte sich damals ein. Oberbürgermeister Christian Roßkopf (SPD) verhandelte in Paris, Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) kämpfte um den Standort. Selbst Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) traf sich mit Frankreichs Präsident François Mitterrand am Donnerstag, 2. Februar 1984, auf Schloss Ludwigshöhe unweit von Speyer. Elf-Mitarbeiter demonstrierten vor dem Fenster. Wenige Tage später erfuhr die Belegschaft in einer Betriebsversammlung vom Aus.

„Heute ist es viel schlimmer als damals“

„Bei uns hatte sich das Aus im Gegensatz zu Mann + Hummel heute jedoch angekündigt“, sagt Vögeli rückblickend. Schritt für Schritt. „Wir hatten Hoffnung bis zuletzt“, erinnert sich Klaus Keller. „Als die Entscheidung kam, war die Stimmung am Boden.“

Heute sehen die früheren Elf-Beschäftigten Parallelen, aber auch Unterschiede. „Es ist aber heute viel schlimmer als damals“, unterstreichen sie. 1984 traf es 260 Beschäftigte. „Aber damals gab es Arbeitsplätze drumherum.“ BASF habe Schichtarbeiter gern übernommen, Handwerker fanden Stellen. „Wir waren top ausgebildete, hoch qualifizierte Leute und sofort gefragt“, sagt Vögeli. Nur Menschen auf der Leitungsebene hätten mehr Probleme gehabt.

Aktuell sei die wirtschaftliche Lage in der Stadt, in der Region, in der ganzen Republik schlecht. „Wo sollen sie denn alle hingehen?“, fragt Vögeli mit Blick auf die rund 1.200 betroffenen Beschäftigten bei Mann + Hummel und TE Connectivity.

Für viele Elfianer ging es nach 1984 dennoch positiv weiter. Vögeli, heute 73 Jahre alt, nutzte den erzwungenen Abschied nach zwölf Jahren bei Elf als „Sprungbrett“. Nach zwei Stationen endete seine Laufbahn als oberster Mess- und Regeltechniker mit Verantwortung für die ganze Friesenheimer Insel bei der BASF.

Zweifel an aktuellen Rettungsversuchen

Wie damals stellen sich erneut Fragen, die über die individuellen Schicksale hinausgehen: Welche Folgen haben die Schließungen für die Region und für Zulieferer? Was passiert mit den Flächen der Firmen? Am Stammtisch glaubt niemand, dass die Gespräche und Initiativen von Politik, Gewerkschaft und Gesellschaft noch etwas bewirken.

Persönlich wichtig, das betonen sie beim Treffen, sei damals der sofort eingerichtete Stammtisch in der „Waldeslust“ gewesen. Anfangs monatlich, später jährlich, zum Schluss sporadisch bot er Austausch, Rat und Motivation für den Neustart. Inzwischen prägen Alter und Krankheit und Todesfälle die Agenda. Weil immer weniger Ex-Kollegen noch mobil genug sind, zu kommen, war das jüngste Treffen wohl der letzte Stammtisch dieser verschworenen Gemeinschaft – 42 Jahre nach Beginn. „Dass wir ausgerechnet heute über Betriebsschließungen reden müssen und nicht helfen können, ist mehr als traurig.“