Die Werkfeuerwehr des Chemieunternehmens Haltermann Carless in Speyer-Süd hat nach eigener Mitteilung das neue Löschsystem „Turbo Hydro Jet-Box“ in Betrieb genommen. Das System mit 3000 PS gehöre zu den leistungsstärksten Sprühstrahlwerfern weltweit. Durch die Wurfweite von bis zu 120 Meter und die geringe Tröpfchengröße des Wassers eigne es sich zum Kühlen und Sichern auch von schwer zugänglichen Produktionsanlagen. Standortleiter Henning Wartig sieht in der Investition laut Mitteilung einen „Schritt, um die Sicherheit an unserem Standort in Speyer kontinuierlich zu erhöhen“. Haltermann Carless beschäftigt an mehreren Standorten in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA rund 500 Mitarbeiter.