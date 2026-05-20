Das Referat „Seelsorge in der Arbeitswelt“ des Bistums Speyer richtet sich an Betroffene der Entwicklungen bei den Speyerer Firmen Mann + Hummel und TE Connectivity: Zunächst hatte Filterhersteller Mann + Hummel angekündigt, seinen Standort in Speyer bis Ende 2028 schrittweise zu schließen, dann teilte Elektronikhersteller TE Connectivity mit, die Produktion am Standort Speyer bis 2028 einstellen zu wollen. Mehr als 1200 Arbeitsplätze könnten betroffen sein. „Die katholische Kirche bietet Begleitung in Zeiten beruflicher Unsicherheit an“, teilt das Bistum nun mit. Es wolle Betroffenen in dieser Situation Gespräch, Begleitung und Unterstützung anbieten“, heißt es in der Mitteilung.

„Viele Menschen empfinden den Verlust des Arbeitsplatzes als tiefen Einschnitt im eigenen Leben“, wird Andreas Welte vom Referat „Seelsorge in der Arbeitswelt“ zitiert. „Als Kirche möchten wir für die Menschen da sein“, so Generalvikar Markus Magin. Die Gesprächsangebote des Bistums richteten sich an Beschäftigte, Familienangehörige sowie Interessenvertretungen und könnten unabhängig von Religionszugehörigkeit oder persönlicher Lebenssituation in Anspruch genommen werden. Die Gespräche seien vertraulich.