Wie stark dürfen in der innerstädtischen Denkmalzone Schaufenster mit Werbung beklebt sein? Das Widerspruchsverfahren eines Friseurs gegen die Stadt, das derzeit beim Stadtrechtsausschuss anhängig ist, könnte zum Präzedenzfall werden.

Es ist letztlich ein baurechtlicher Konflikt zwischen dem Inhaber eines Friseurladens am Königsplatz und der Stadt. Der Betreiber des Geschäfts an der Ecke Königsplatz/Schustergasse wendet sich gegen die Verfügung, seine Werbung in den Schaufenstern des zu entfernen. Ihm wurde bei Nichtbefolgen ein Zwangsgeld angedroht.

An dem Friseurladen, einem Eckbau, ist jedes einzelne Schaufenster im unteren Drittel mit Reklame zugeklebt. Auch darüber hinaus gibt es Reklame an den Fenstern. Der Standort liegt in der Denkmalzone Innenstadtbereich, in der nach der Rechtsverordnung der Stadt gemäß dem Denkmalschutzgesetz eine starke optische Vereinnahmung der Fassade durch Reklame nicht erlaubt ist. Am 11. November 2021 wurde laut Ergebnis des Ausschusstermins der Zustand der Fassade durch städtische Mitarbeiter festgestellt. Mit Schreiben vom 15. Februar 2022 wurde der Betreiber zunächst dazu angehört.

Gespräch ist kein Widerspruch

Als er sich daraufhin nicht äußerte, erfolgte im Juni 2022 der formelle Bescheid, die Reklame zu entfernen – mit Androhung des 1000-Euro-Zwangsgeldes. In dem Schreiben wurde ihm auch mitgeteilt, dass laut Satzung das Anbringen von Reklame an der Fassade beantragt werden müsse. Der Geschäftsmann habe sich dann persönlich bei der Behörde gemeldet und erklärt, dass er dies nicht für richtig halte, aber keinen Widerspruch eingelegt.

Später beauftragte er Rechtsanwalt Tobias Hahn mit seiner Vertretung, dessen Widerspruch dann nach Ende der Frist einging. Hahn begründete den Widerspruch in der Sitzung mit Wettbewerbsnachteilen gegenüber Konkurrenten in der Nähe, die in gleicher Weise Reklame an den Fenstern angebracht hätten. Bis heute jedoch hat der Ladenbetreiber laut Stadt keinen Antrag auf Zulassung von Reklame an seinen Fenstern gestellt. Eine Entscheidung des Ausschusses ist noch nicht bekanntgegeben.