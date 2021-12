Die Weihnachtsbäume vom Speyerer Weihnachtsmarkt werden in der kommenden Woche kostenfrei abgegeben. Die Stadtverwaltung und der Schaustellerverband Speyer kündigen die Aktion für Dienstag, 21. Dezember, 16 bis 18 Uhr, auf dem Festplatz an. Interessierte Bürger könnten dorthin kommen und einen von rund 150 Bäumen „in weithin gutem Zustand“ erhalten, so die Stadt. Eigentlich hätte der Weihnachtsmarkt bis 9. Januar aufgebaut bleiben sollen, jetzt wird er Corona-bedingt jedoch am 18. Dezember, 18 Uhr, beendet. Deshalb wollten die Schausteller den bisher rund um ihre Buden angebrachten Bäumen „ein zweites Zuhause schenken“.