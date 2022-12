Sich widersprechende Aussagen gibt es laut Polizei nach einem Verkehrsunfall in der Auestraße. Die Ermittler suchen deshalb Zeugen. Am Freitag, 12.20 Uhr, waren zwei Autos bei ihrer Fahrt in Richtung Franz-Kirrmeier-Straße auf Höhe des Kaufland-Parkplatzes zusammengestoßen. Eine Beteiligte habe angegeben, dass die Unfallgegnerin plötzlich von dem mittleren von drei Fahrstreifen auf den rechten gewechselt sei und damit den Zusammenstoß verursacht habe. Die andere Frau habe hingegen betont, dass sie durchgehend auf der rechten Spur unterwegs gewesen sei, die andere Fahrerin jedoch unerlaubt rechts an ihr vorbeigefahren sei. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion zu melden. Sie ist erreichbar unter Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.