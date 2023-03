Der Altstadtrock im Domgarten ist einer der beliebtesten Bestandteile vom beliebtesten Fest vieler Speyerer: dem Altstadtfest. Tausende sammeln sich alljährlich vor der Bühne und den Ständen. Jetzt sucht die Stadt einen Ausrichter für 2023. Sie hat einen Wettbewerb um das beste Konzept gestartet.

Sechs Jahre lang hat die Firma Veth Events aus Altlußheim den Altstadtrock im Domgarten beim Altstadtfest im September ausgerichtet. Nun will die Stadt neue Wege gehen und sucht mit einer offenen Ausschreibung nach einem Veranstalter. Ziel ist es laut Verwaltung, mit diesem Verfahren mehr Transparenz und Wettbewerb zu schaffen. Als Hintergrund wird die Ende 2022 eingeführte Veranstaltungssatzung genannt. Der Altstadtrock werde künftig jährlich ausgeschrieben.

Mehrere Live-Bands unterschiedlicher Genres sind bisher an beiden Altstadtfest-Tagen auf der Steinbühne auf der Domwiese unter freiem Himmel aufgetreten. Besonders die spätabendlichen Veranstaltungen, häufig besetzt mit lokal und regional bekannten Musikgruppen, waren beim jungen Publikum beliebt. Getränke- und Speisen-Verkaufsstände standen schon nachmittags fürs leibliche Wohl bereit. Abseits des Trubels in Straßen und Gassen der Altstadt war auf der Domwiese bis in die Nacht Open-Air-Feeling angesagt. Für all das hat die Firma Veth Events seit 2016 gesorgt. Sie war nun für eine Anfrage zum neuen Verfahren nicht zu erreichen.

„Die Stadt will im Veranstaltungsbereich generell neue Konzeptionen verwirklichen“, erklärt auf Anfrage Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach die Entscheidung für die neue Suche nach einem Veranstalter. Der bisherige Ausrichter Veth-Events habe selbstverständlich die Möglichkeit, sich erneut um die Ausrichtung zu bewerben, betont Eschenbach. Die Auswahl und Vertragsunterzeichnung seien rechtzeitig vor dem Start des 46. Altstadtfests am Freitag, 8. September, geplant.

Schriftliche Bewerbungen von möglichen Ausrichtern nimmt die städtische Stabstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Messen und Märkte und Veranstaltungen bis zum 31. Mai entgegen. Enthalten sein muss ein Veranstaltungskonzept inklusive geplanter Programmpunkte. Angeboten werden soll nach Angaben der Stadt ein Gesamtpaket aus Speisen und Getränken sowie einem Live-Musikprogramm für beide Altstadtfest-Abende auf der Steinbühne im Domgarten.

Die Beschreibung der eingeplanten Geschäfte, des Waren- und Leistungsangebots und aktuelle Fotos aller Aufbauten sind für die Bewerbung ebenso zwingend notwendig wie genaue Angaben über den Umfang der einzelnen Geschäfte und eine Grundriss-Skizze. Auch die benötigten Wasser- und Stromanschlüsse müssen nach Vorstellungen der Stadt angegeben werden.

Die Auswahl der Bewerber richtet sich der Veranstaltungssatzung zufolge nach Leistung und Attraktivität des Angebots. „Das jeweilige Veranstaltungsbild wird (...) in Anzahl und Größe von Jahr zu Jahr gemäß dem Gestaltungswillen der Stadt Speyer neu festgelegt“, heißt es in Paragraf 20. Verspätet eingehende oder unvollständige Bewerbungen hätten keine Chance.