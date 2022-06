Volles Programm steht beim TC Dudenhofen am Wochenende an. Dabei spielen einige Teams um den Aufstieg mit – andere kämpfen gegen den Abstieg.

Die in der Verbandsliga aufschlagenden Herren 65 II gewannen am Mittwoch das Derby beim TC Schifferstadt mit 4:2. Gustav Emrich, Thomas Lobig und Peter Dieterle sorgten für die 3:1-Einzelführung. Lobig/Dieterle sicherten im Doppel den Gesamtsieg. Ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenverbleib, denn bei einer Niederlage wäre die Truppe auf einen Abstiegsplatz gerutscht.

Bei dem verlustpunktfreien Tabellenführer TSV 1881 Gau-Odernheim treten die bisher sieglosen Verbandsliga-Damen 55 (Samstag, 13.30) an. Fraglich, ob das wegen Verletzungen mit personellen Problemen kämpfende Team um Spielführerin Helma Moock ausgerechnet beim Spitzenreiter die Negativserie beendet.

Beide Herren-40-Mannschaften treten zu Hause an. Die Pfalzliga-Herren benötigen einen Sieg gegen den um einen Zähler besser postierten TC Offenbach-Hundheim I, um sich aus der Abstiegszone zu entfernen. Die Zweite kann mit einem Sieg gegen den punktgleichen TC Oppau I auf den zweiten Tabellenrang vorstoßen.

Bei drei noch ausstehenden Begegnungen benötigen die Herren 30 I zu Hause gegen Post SV TA Ludwigshafen unbedingt ein erstes Erfolgserlebnis, um im Abstiegskampf in der Pfalzliga nicht noch weiter ins Hintertreffen zu geraten (Sonntag, 10 Uhr). Das zweite Team ist beim Post SV II zu Gast (A-Klasse, Sonntag, 10 Uhr). Der TCD hat bei seiner bisher einzigen Partie ein 3:3 erreicht.

Das mit 4:2-Zählern gestartete Damenteam empfängt mit Sarah Dieterle an der Spitzenposition den Tabellennachbarn TC Haßloch I (C-Klasse, Sonntag, 10 Uhr). Eine offene Partie, wie Dieterle meint. Bei ASC Bunker Boy’s TA Brücken I treten die bisher ungeschlagenen Pfalzliga-Damen 30 (7:1 Punkte) als Tabellenzweiter an (So, 10 Uhr). Die Entscheidung über Meisterschaft und Verbandsliga-Aufstieg fällt voraussichtlich in der abschließenden Partie gegen Tabellenführer Park TC Siegelbach.

Nach drei Siegen treffen die Oberliga-Herren 70 zu Hause auf den Rheinland-Vertreter TC Neuwied I (Montag, 11 Uhr). Ein harte Nuss, die es zu knacken gilt, wie Dudenhofens Kapitän Werner Meyer meint. „Wenn wir in die Südwestliga hoch wollen, müssen wir diesen Gegner einfach schlagen“ sagt Meyer.