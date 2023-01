Als durchschnittliches Schlafbedürfnis von Erwachsenen gelten sieben bis neun Stunden innerhalb eines Tages. Gesteuert wird das Empfinden von Müdigkeit durch das Schlafhormon Melatonin. Dessen Bildung in der Zirbeldrüse wird von der Lichteinwirkung auf das Auge beeinflusst. Wird das Licht schwächer, nimmt die Müdigkeit zu, weshalb die gewöhnliche Schlafenszeit in die Nachtstunden fällt. Was bedeutet das für Menschen, die nachts arbeiten?

Bei einer längeren Abweichung vom natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus kann es zu „ernsthaften gesundheitlichen Problemen kommen“, heißt es in einem Beitrag in dem Magazin „Deutsche Handwerks Zeitung“. Als mögliche Folgen werden genannt: „Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Störungen des Magen-Darm-Traktes, erhöhte Nervosität und Reizbarkeit, eine Herabsetzung der Reaktions- und Leistungsfähigkeit, Beeinträchtigungen des Kurzzeitgedächtnisses.“ Auch weitere psychische Folgen wie Ängstlichkeit und Depressionen werden beschrieben sowie organische Probleme wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Die Experten empfehlen daher Firmen zur Vorbeugung gesundheitlicher Beschwerden ihrer Mitarbeiter, diese für nicht mehr als drei Nachtschichten in Folge einzuteilen, gefolgt von ausreichend langen Freizeiten. Wobei als Nachtzeit nach dem Arbeitszeitgesetz eine Beschäftigung zwischen 23 und 6 Uhr gilt; im Bäcker- und Konditorhandwerk dauert dieses Zeitfenster von 22 bis 5 Uhr. Nachtarbeit liegt laut Gesetz bereits dann vor, wenn bloß zwei Stunden der jeweiligen Tätigkeit in diesen Zeiträumen erledigt werden.

Nachtarbeitern wird von den Fachleuten geraten, sich mit reichlich Obst und Gemüse gesund zu ernähren. „Wer regelmäßig Sport treibt, leidet weniger unter der Rhythmusverschiebung“, heißt es.