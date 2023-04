Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn am Samstag vielerorts die 2G-plus-Regel in Kraft tritt, müssen Geimpfte und Genesene zusätzlich zu ihrem Nachweis einen negativen Corona-Test vorlegen. Doch Termine in den Speyerer Teststellen sind schon jetzt oft ausgebucht. Die Stadt will dem nun entgegenwirken.

Mit einer Lungenentzündung liegt Ingrid Weickenmeiers 81-jähriger Ehemann seit Montag im Speyerer St.-Vincentius-Krankenhaus. Es ist kein Corona, berichtet die 79-Jährige aus Römerberg.