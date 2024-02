Wer soll in meinem Dorf in den kommenden fünf Jahren als Bürgermeister die Richtung vorgeben? Darüber können die Menschen im Speyerer Umland am 9. Juni abstimmen. Doch eine echte Wahl dürften viele Bürger dann nicht haben, denn in einigen Orten wird wohl nur ein Kandidat auf dem Wahlzettel stehen. Was sind die Gründe? Weiterlesen