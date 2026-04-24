Mieterin verstorben, Nachmieter in Sicht – eigentlich eine klare Sache für einen Vermieter aus der Speyerer City. Die Realität ist aber ein monatelanges Betretungsverbot.

Mitten in der Speyerer Innenstadt wird seit Januar eine Wohnung nicht genutzt. Das ist aber kein Fall für die städtische Zweckentfremdungssatzung, die so etwas eigentlich verhindern soll. Es ist ein Fall mit einem zunehmend verzweifelten Vermieter: „Mangelnde Kommunikation und schleppende Verfahren seitens der Behörden können für Bürger zu erheblichen Problemen führen“, sagt Rüdiger Pfeiffer. Seine frühere Mieterin sei kurz nach Neujahr gestorben, und zum 1. März habe er die Wohnung fristgerecht neu vermietet. Ihr Bezug sei aber bis heute nicht möglich.

Hintergrund ist laut Pfeiffer ein behördliches Betretungsverbot. Im Todesfall wird eine Mietwohnung in der Regel im Einvernehmen mit den Erben aufgelöst. Im aktuellen Fall haben die ersten Kandidaten in der Erbfolge jedoch das Erbe ausgeschlagen, wie Pfeiffer nach eigener Aussage zufällig erfahren hat. Er hat sich deshalb schon im Februar an das Amtsgericht Speyer und dessen Nachlassgericht gewandt. Die bittere Bestandsaufnahme des Vermieters: „Inzwischen sind mehr als drei Monate vergangen, und noch immer herrscht unangenehmer Duft aus der Wohnung.“

Weitere Kosten befürchtet

Das Appartement in einem Mehrfamilienhaus mit Geschäftseinheit in der Altstadt könne weder betreten noch geräumt werden. Der neue Mieter stehe ohne Wohnraum da, und der Zustand der Einheit verschlechtere sich zunehmend, so Pfeiffer: „Verderbliche Lebensmittel, Verschmutzungen und hygienische Probleme machen ein schnelles Handeln dringend erforderlich.“ Das alles könne mit zusätzlichen Kosten verbunden sein; dazu komme der Mietausfall. Das Amtsgericht müsse dringend einen Nachlasspfleger bestellen, der den gordischen Knoten zerschlagen könne, fordert er.

„Das Verfahren läuft“, betont auf Anfrage Hans-Jürgen Stricker, Direktor des Amtsgerichts. Ein Nachlasspfleger könne aber „nicht von heute auf morgen“ bestellt werden – und im konkreten Fall schon gar nicht. Weil die Leistungen dieser Amtsperson vom Staat bezahlt werden müssten, werde zunächst gewissenhaft nach Erben gesucht. Manchmal gebe es etwa Kinder aus früheren Beziehungen, und grundsätzlich könnten auch Verwandte aus Seitenlinien in Frage kommen. Deshalb könne sich ein solcher Prozess hinziehen. Im konkreten Fall hätten nacheinander sechs Angehörige das Erbe ausgeschlagen, so Stricker. Das ist zum Beispiel im Fall eines verschuldeten Verstorbenen denkbar. Das Gericht habe zuletzt weitere Angehörige angeschrieben. Wie lange ermittelt wird, liege im Ermessen des zuständigen Rechtspflegers.

Letztlich seien damit verbundene Verzögerungen „ein Risiko, das ein Vermieter hat“, erklärt der Gerichtschef. Er gesteht auch ein, dass es im Speyerer Nachlassgericht derzeit personalbedingt zu Verzögerungen kommt. Einem Vermieter wie im genannten Fall stehe es frei, eine besondere Eilbedürftigkeit anzumelden, auf die dann nach Möglichkeit reagiert werde. Bis zum Mittwoch dieser Woche habe indes Funkstille geherrscht, berichtet Pfeiffer. Dann habe er einen Brief vom Gericht erhalten, dass es einen Verwandten gebe, der das Erbe nicht ausgeschlagen habe. An diesen müsse er sich halten; deshalb werde kein Nachlasspfleger bestellt. Pfeiffer hofft, dass er auf diesem Weg eine Chance hat. Er habe erfahren, dass der Mann selbst verschuldet sei und nur versäumt habe, das Erbe innerhalb der Frist auszuschlagen.

„Ein riesiges Problem“

Beim Haus- und Grundeigentümerverein Speyer kennt man solche Fälle. „Ein riesiges Problem, das immer wieder vorkommt. Die Leute sind erbost, weil sie hilflos sind“, betont Vorsitzender Ralf Hummel. „Es gehört zu den schlimmsten Erfahrungen, dass Vermieter gar nicht erfahren, ob es Erben oder Verfügungen gibt.“ Das bestätigt Gerichtsdirektor Stricker: Es müsse nicht systematisch mitgeteilt werden. Das Gericht könne zwar in die Pflicht rücken, einen Nachlasspfleger zu bestellen. „Aber wir wissen zunächst auch nicht, ob ein Verstorbener Mieter von irgendeiner Wohnung war.“

Aus Haus-und-Grund-Perspektive empfindet es Vorsitzender Hummel als „unglaublich, dass man keine Miete mehr erhält, aber auch seine Wohnung nicht zurückbekommt“. Er erinnere sich an Fälle, in denen das mehrere Jahre gedauert habe. Der aktuelle Speyerer Fall ist für den Rechtsanwalt an der Spitze des Vereins mit mehr als 3000 Mitglieder Anlass für einen Appell: Die Gerichte müssten sich für pragmatische Lösungen offen zeigen. Schließlich gehe es auch darum, Gefahren abzuwenden. So könnten verdorbenes Essen oder tote Haustiere einen Madenbefall auslösen, der auch andere Teile des Hauses schädige. Eine Möglichkeit könnte sein, dass ein Vermieter sich bereiterkläre, die Kosten einer Rückübertragung zu übernehmen, dafür aber schnell seine Wohnung zurückerhalte.