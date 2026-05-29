Schülerinnen und Schüler bringen eine düstere Zukunftsvision auf die Bühne der Heiliggeistkirche. Wie steht es um die angekündigte Klimakatastrophe? Am Sonntag ist Premiere.

Die Theater-Gruppe des Gymnasiums am Kaiserdom (GaK) hat sich im Drama „Das Tribunal“ einer Dystopie verschrieben, die Wegschauen verbietet. Das Stück von der britischen Autorin Dawn King zeigt die Bedeutung von Theater in der Schule. Neun Zehntklässler, zwei Oberstufenschüler und ein Abiturient proben auf der Bühne der Heiliggeistkirche für die Premiere. Konzentriert auf Handlung und Text blicken sie auf ihren Lehrer und Theater-AG-Leiter Timo Effler. Seine Anweisungen sind überschaubar. Für die Mitwirkenden ist das das Zeichen, eigene Vorstellungen ihrer Rollen einzubringen. Sie hoffen, mit der Thematik des Dramas auch Gleichaltrige fürs Schultheater begeistern zu können.

Ein Zeichen für Verantwortung und Demokratie

„Hier habe ich viel über mich gelernt und mein Selbstbewusstsein aufgebaut“, sagt eine Schülerin, die bereits seit Jahren dabei ist. Mit unterschiedlichen Jahrgängen an dem Stück zu arbeiten, sei eine Erfahrung, die er nicht missen wolle, betont ein Schüler, für den Schultheater „unfassbaren Spaß“ bedeutet. Alle wollen mit dem „Tribunal“ auch einen Beitrag zur Demokratie leisten, wobei dieser im Stück nicht auf den ersten Blick erkennbar ist.

Die Zukunft richtet über die Vergangenheit – und zwar rund 30 Jahre nach dem Bericht des Weltklimarats, nach dem es noch möglich gewesen wäre, die globale Erderwärmung bis zum Jahr 2100 auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Gnadenlos urteilen die einen, zerrissen die anderen. Zwölf junge Menschen fällen ihr Urteil über damals Erwachsene. Sie sprechen ihnen sorgsamen Umgang mit dem Planeten ab. Die Jungen wollen überleben, die Älteren hatten schließlich ihren Spaß auf Kosten nachfolgender Generationen. So einfach, so gnadenlos? Das indes sehen weder die Figuren noch ihre Darsteller so. Sowohl sie als auch die Zuschauer identifizieren sich zwangsläufig mit den Angeklagten, die um ihre Rettung argumentieren und eindringlich ums Überleben kämpfen.

Die Zukunft des Schultheaters ist für Schüler und Lehrer nicht gefährdet. „Es ist und bleibt für alle wichtig“, betont eine Schülerin, die gerade noch einen Angeklagten verurteilt hat, ihre Haltung gegenüber dem nachhaltigen Klimasünder verteidigt und die anderen elf „Geschworenen“ mehrheitlich überzeugt hat. Die GaK-Theater-AG probt seit Wochen täglich, auch an Sonn- und Feiertagen. „Alle kommen und sind mit Haut und Haaren dabei“, beschreibt Effler das Klima in der Gruppe. Die Katastrophe findet ausschließlich auf der Bühne statt.

Aufführungen

Premiere am Sonntag, 31. Mai, weitere Termine Montag, 1., Dienstag, 2., Mittwoch, 3. Juni, jeweils 19 Uhr, Heiliggeistkirche, Johannesstraße 9. Karten gibt es unter effler@gak-speyer.de.