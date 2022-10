Wer schon gesehen hat, wie lieblos Prospekte oder andere Post im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses herumliegen können, der muss anerkennen: In diesem Fall in der Speyerer Innenstadt herrscht Ordnung. Zumindest ein Stück weit: Die Menge an Briefen steht fein säuberlich aufgereiht auf der Sammelbriefkastenanlage.

Einem einzelnen Einwurf zugeordnet worden sind die Briefe aber nicht – weil es nicht möglich sei, wie die Post auf Anfrage mitteilt. Denn die jeweiligen Adressaten-Namen hätten an den Briefkästen gefehlt. Im Einsatz gewesen sei eine Zustellerin, die in ihrem Bezirk erst seit zwei Wochen allein laufe: „Sie wollte in diesem Fall einfach nichts falsch machen und dachte, die Kunden wohnen dort und haben ihren Briefkasten noch nicht beschriftet, beziehungsweise wohnen bei jemandem dabei.“ Sie hätten dann ja zugreifen können. Aber: Gewollt sei das nicht. Die Frau sei darauf aufmerksam gemacht worden, keinesfalls eine „Verdachtszustellung“ vorzunehmen.

Lösung liegt nahe

Nach dem Hinweis einer Bürgerin seien die Briefe abgeholt und „abgeschrieben“ worden, wie es im Post-Jargon heißt. Damit ist laut Sprecher Heinz-Jürgen Thomeczek gemeint, dass sie zum Beispiel als unzustellbar an den Empfänger zurückgehen. Dabei, all diese Probleme zu vermeiden, können letztlich natürlich die Bewohner mithelfen: mit sauberen Briefkasten-Beschriftungen.