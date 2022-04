Was läuft hinter den Kulissen der RHEINPFALZ? Darüber informieren Mitglieder der Lokalredaktion in dieser Kolumne. Heute: Auch Redakteure müssen zu Mittag essen.

Um ziemlich genau 13 Uhr ist es soweit: Dann beginnt der Magen zu knurren. Und mit einem leeren Verdauungsorgan arbeitet sich’s bekanntlich nicht gut. Der Kreativität beim Verfassen des Aufmacher-Textes für den folgenden Tag ist der Zustand schon mal garnicht zuträglich. Wie gut, dass unsere kleine Redaktion in Speyer angesiedelt ist. Für den Journalisten auf Nahrungssuche – und nicht nur für den – bietet sich hier zur Mittagszeit ein kleines Schlaraffenland. Ob italienisch, deutsch, chinesisch, thailändisch, vietnamesisch, türkisch oder griechisch – für jeden Gaumen ist hier was dabei. Immer mal wieder macht was Neues auf, wie zuletzt ein indisches Lokal. Und oft gibt es sogar ebenso verlockende wie geldbeutelschonende Mittagsangebote. Nun stellen Sie sich einmal vor, Sie arbeiten in der Lokalredaktion in Rockenhausen oder Kusel. Da müssen sich die Kollegen wahrscheinlich fast jeden Tag die Stullen von zu Hause mitbringen. Da ist Speyer doch gleich eine ganz andere Hausnummer.

Gut, ein paar Einschränkungen gibt es auch hier. Montags ist die Auswahl zum Beispiel deutlich eingeschränkt, weil da viele Restaurants ihre Ruhetage haben. Und manche Gastronomen haben in den vergangenen Monaten und Jahren ihre Preise doch merklich erhöht oder ihren Mittagstisch verkleinert (Vorspeise ade) beziehungsweise ganz abgeschafft. Ganz gut abschätzen kann der hungrige Redakteur mittlerweile, wo er hingehen kann, wenn’s besonders schnell gehen muss, weil der nächste Termin im Nacken sitzt, und wo er besser ein bisschen mehr Zeit mitbringt. Der routinierte Mittagstisch-Esser kennt auch irgendwann die Service-Kräfte genau. Er weiß, welcher die Rechnung mal schnell im Kopf auf den Cent genau ausrechnen kann und wer eine kleine Mathematik-Schwäche hat. Und er könnte irgendwann Wetten darauf abschließen, dass Bedienung x garantiert im Laufe des Besuchs Spruch y über die Lippen gehen wird. Aber was soll’s: Wir Redakteure wiederholen uns sicher auch mal in unseren Texten. Hauptsache man fühlt sich gut aufgehoben und das Essen schmeckt.

Alleine muss man in der Redaktion übrigens fast nie essen gehen. Auch wenn es Kollegen gibt, die sich häufiger ihr vorgekochtes Mittagessen mitbringen und in der Mikrowelle aufwärmen und andere, die in der Nähe wohnen und zu Hause speisen – meistens findet sich ein hungriger Mitesser. Mit Beginn der Corona-Pandemie war das tägliche Ritual plötzlich nicht mehr möglich. Für den hungrigen Redakteur mag das ärgerlich gewesen sein, für die Wirte aber existenzbedrohend. Die Redaktion hat sich deshalb nach Kräften bemüht, die To-go-Angebote der Gaststätten wahrzunehmen. Schon aus Eigennutz: Schließlich wollte man nach Pandemie-Ende wieder mittags gemütlich irgendwo einkehren und den knurrenden Magen zum Verstummen bringen.

Der Autor

Timo Leszinski, 43, ist in der Speyerer Redaktion mit Nadine Klose für die Umland-Gemeinden zuständig. Kontakt: timo.leszinski@rheinpfalz.de