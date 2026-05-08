Der Badepark in Haßloch ist abgerissen, das Aquadrom in Hockenheim will mittelfristig den Betrieb einschränken. Wäre das Bademaxx für einen größeren Besucherandrang gerüstet?

Wie ist es aktuell um die Bäderlandschaft in der Region bestellt?

Der Badepark in Haßloch ist abgerissen. An seiner Stelle entsteht das zum Freizeitpark Plopsaland gehörende Plopsaqua für 40 Millionen Euro neu. Eröffnung soll Anfang 2028 sein. Ein anderes Schicksal droht dem Hockenheimer Aquadrom. Vor dem Hintergrund eines jährlich steigenden Defizits (zuletzt: rund 4,5 Millionen Euro) sowie von Sanierungskosten in zweistelliger Millionenhöhe favorisiert die Verwaltung der badischen Nachbarstadt, das Angebot des Aquadrom kräftig einzudampfen und sich auf Schulen, Vereine und reines Schwimmen zu konzentrieren. Käme dem so, bliebe als größeres Freizeitbad mit der Kombination von Hallenbad, Freibereich und Sauna im näheren Umland lediglich das Bellamar in Schwetzingen und als kleinere Version das Aquabella in Mutterstadt. Durchaus möglich, dass Besucher dann vermehrt das Bademaxx ansteuern – wo es dann besonders außerhalb der Freibadsaison eng werden könnte.

Bereitet sich das Bademaxx auf einen größeren Besucherandrang, speziell von badischer Seite, vor?

Die Stadtwerke Speyer (SWS) als Betreiber des hiesigen Kombibads geben auf Anfrage an, „die Entwicklungen in der Region sehr aufmerksam“ zu beobachten. Noch seien Hallen- und Freibad in Hockenheim geöffnet, doch klar sei, dass das Bademaxx Kapazitätsgrenzen unterliege, „die eingehalten werden müssen“, so SWS-Sprecherin Sonja Daum: „Über unsere Besucherampel steuern wir den Zutritt entsprechend.“ Unabhängig davon arbeite man „an einer strategischen Weiterentwicklung“ des Bademaxx. Das in der Geibstraße seit 2007 bestehende Kombibad steuere auf das 20. Jahr seines Bestehens zu. Angesichts dieser langen Nutzungsdauer müssten ohnehin Überlegungen zu größeren Investitionen angestellt werden, sagte Daum. Spruchreif sei allerdings noch nichts.

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Lässt sich der Rekord von rund 385.000 Besuchern im Bademaxx im Jahr 2025 durch ein eingeschränktes regionales Bäderangebot erklären?

Zum Teil bestimmt. So hatte beispielsweise das Hockenheimer Aquadrom wegen Sanierungsarbeiten von 2024 bis Mitte 2025 teilweise geschlossen. Der Badepark in Haßloch war im Dezember 2024 letztmals geöffnet. „Die gestiegenen Besucherzahlen im vergangenen Jahr lassen sich sicherlich auch damit erklären, dass es in der Region zeitweise Einschränkungen bei anderen Bädern gab, etwa durch Reparaturen oder verkürzte Öffnungszeiten“, sagt Daum. Zu beachten sei aber auch, dass das Speyerer Bad fast durchgehend stabile und damit verlässliche Öffnungszeiten anbiete, was Daum unter anderem auf die gute Personallage zurückführt. Der überwiegende Teil der Gäste stamme traditionell aus Speyer und der Pfalz. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 kam das Hockenheimer Aquadrom auf rund 280.000 Besucher, im Jahr 2023 waren es noch 240.000 Badegäste.

Besteht die Befürchtung, dass das Bademaxx an die Kapazitätsgrenze stößt?

Zu bestimmten Zeiten, vor allem während der Schulferien, bei sehr guter Witterung oder rund um die Feiertage „erreichen wir bereits heute eine sehr hohe Auslastung“, berichtet Daum. Das Besuchsaufkommen verteile sich „erfahrungsgemäß nicht gleichmäßig, sondern konzentriert sich auf solche Spitzenzeiten“. Das sei dann eine „Herausforderung für alle“. Man versuche zu vermeiden, Besucher abzuweisen, versicherte die SWS-Sprecherin. Zwischen den Jahren sei der Andrang aber zeitweise zu groß gewesen. Dass die Besucherampel tatsächlich auf Rot stehe, komme jedoch selten vor.

Würden Speyerer Badegäste im Falle eines größeren Engpasses beim Zugang zum Bademaxx bevorzugt behandelt?

Nein. Gewisse Vergünstigungen beim Badbesuch gibt es jedoch beispielsweise für Strom- und Erdgas-Kunden der SWS. Etwaige Beschränkungen für Auswärtige seien nicht vorgesehen, so Daum: „Grundsätzlich begrüßen wir eine hohe Nachfrage, da sie die Attraktivität des Standorts unterstreicht.“ Als kommunale Einrichtung erfülle das Bademaxx einen öffentlichen Auftrag, der Zugang zum Kombibad solle „sozialverträglich“ gestaltet werden. Eine künftige „einseitige Ausrichtung auf einzelne ertragreiche Bereiche, beispielsweise Sauna-Angebote“, sei „nicht zielführend“.

Wie hoch ist der jährliche Zuschussbedarf des Bademaxx?

Im Jahr 2024 verursachte der Betrieb des Kombibads ein Defizit in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro. Für das vergangene Jahr liegt laut Daum der Jahresabschluss noch nicht vor. Eine aktuelle Hochrechnung beziffere das Defizit auf rund zwei Millionen Euro.

Termine

Das Bademaxx-Freibad öffnet in diesem Jahr laut SWS erstmals am Dienstag, 19. Mai. Eintrittspreise und Zeiten sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Geöffnet ist das Freibad täglich von 10 bis 19Uhr, im Juli und August von 8 bis 20 Uhr. Ab Montag, 11. Mai, bis Montag, 18. Mai, können im Vorverkauf täglich von 12 bis 19 Uhr an der Hallenbad-Kasse Saisonkarten erworben und Mietschränke gebucht werden.