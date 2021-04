Erste Hinweise auf einen rückläufigen Kraftfahrzeug-Verkehr in Speyer sieht die Stadtverwaltung. In zwei viel befahrenen Straßen in der Kernstadt etwa habe man im Vergleich zu älteren Daten deutlich weniger Autos gezählt.

Die Stadt hat im Jahr 2018 erhobene Werte mit denen einer Verkehrszählung verglichen, die Grundlage des städtischen Verkehrsentwicklungsplans von 2010 sei, so Christian Lorenz, Verkehrsplaner der Stadtverwaltung, in einer gemeinsamen Sitzung von Verkehrs- und Bauausschuss. Dabei sei man zum Schluss gekommen, „dass einige Straßenzüge inzwischen etwas weniger belebt“ sind. Das gelte zum Beispiel auch für die Achse Bahnhofstraße/Gilgenstraße, über die im Zusammenhang mit der geplanten Umgestaltung des Postplatzes diskutiert wird. Die 18.000 bis 20.000 Kraftfahrzeuge pro Tag, die damals gezählt worden waren, seien es heute wohl nicht mehr. Wie berichtet, strebt die Politik eine weitere Reduzierung an. Diskutiert wird über Veränderungen der Verkehrsbeziehungen, Sperrungen und zusätzliche Anreize für Fahrradfahrer. Entscheidungen sind noch nicht gefallen. Vertreter im Ausschuss betonten, dass potenzielle Ausweichstrecken wie Obere Langgasse und Schützenstraße ebenfalls nicht überlastet werden dürften.