Die Frühjahrsbelebung hat im Mai auf dem Arbeitsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen zu einem leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit geführt. Die Meldungen offener Stellen sind gestiegen, etliche Ausbildungsstellen offen. Mit 14.623 Personen sind im Bezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen insgesamt 214 weniger arbeitslos gemeldet gewesen als im Vormonat, aber 442 mehr als vor einem Jahr. In Speyer waren laut einer Pressemitteilung im Mai mit 2640 Personen sechs mehr arbeitslos gemeldet als im April und 47 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt in der Domstadt weiterhin bei 4,6 Prozent. Im gesamten Agenturbezirk, der auch die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und den Rhein-Pfalz-Kreis umfasst, lag die Arbeitslosenquote im Mai bei 6,3 Prozent, sie sank damit um 0,1 Prozentpunkte im Vergleich zum April.

In Speyer haben sich im Mai 525 Personen arbeitslos gemeldet, 84 weniger als im Vormonat. 514 Frauen und Männer konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden, 124 weniger als im April. Insgesamt wurden 235 neue Jobmöglichkeiten gemeldet. Zeljko Kuzmanovic, Geschäftsstellenleiter in Speyer, rät Auszubildenden, deren Vertrag in Kürze ausläuft, sich schnellstmöglich zu melden: „Auf dem Arbeitsmarkt werden die Fachkräfte gebraucht.“

Mehr als die Hälfte der Ausbildungsstellen offen

„Regionale Arbeitgeber suchen nach wie vor Personal, was anhand der Zunahme der neu gemeldeten Stellen deutlich wird“, sagt auch Daniel Lips, Geschäftsführer der Agentur in Ludwigshafen. Insgesamt seien im Mai 672 neue Stellenmeldungen eingegangen, 50 mehr als im April. Die meisten davon aus Branchen wie: öffentliche Verwaltung, verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen unter anderem im technischen Bereich. Von 2252 seit Beginn des Berichtsjahres im Oktober 2022 gemeldeten Ausbildungsstellen seien 1262 noch unbesetzt.