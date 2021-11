Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, zu dem auch die Stadt Speyer mit Umland gehört, waren im November weniger Personen arbeitslos gemeldet als im Monat zuvor. Im Geschäftsstellenbezirk Speyer sieht die Arbeitslosenquote sogar noch besser aus.

14.618 Personen waren laut einer Mitteilung der Agentur für Arbeit Ludwigshafen im November arbeitslos gemeldet. Das sind demnach 391 weniger als noch im Oktober und 1926 weniger als vor einem Jahr. Laut Arbeitsagentur sei damit nahezu der Zustand vor Beginn der Corona-Pandemie von November 2019 erreicht. Die Arbeitslosenquote sank demnach um 0,1 Prozent auf nun 6,3 Prozent.

Im November haben zudem mehr Arbeitgeber neues Personal gesucht: 3840 Jobs sind demnach aktuell im Bestand der Arbeitsagentur registriert. Das sind 93 mehr als im Oktober und 1000 mehr als vor einem Jahr. Im November wurden 724 neue Stellen gemeldet, 82 mehr als im Oktober und 61 mehr als im Vorjahr. Wegen der Pandemie sei jedoch die Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld bis Ende März 2022 verlängert worden.

Für den Geschäftsstellenbezirk Speyer ist der Trend laut Arbeitsagentur weiterhin positiv: Mit 2608 Personen waren im November 74 weniger in der Domstadt und im direkten Umland arbeitslos gemeldet. Das sind rund 500 weniger als noch vor einem Jahr. In Speyer ist die Arbeitslosenquote damit im November um 0,1 Punkte auf 4,5 Prozent gesunken. 524 Frauen und Männer fanden im November eine neue Stelle. 1051 offene Stellen seien aktuell in der Domstadt gelistet, im November seien mit 202 neuen Meldungen 56 mehr hinzugekommen als noch im Oktober.