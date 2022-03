Die Arbeitslosenzahlen sind im Februar leicht zurückgegangen. Beim Blick auf die weitere Entwicklung des Arbeitsmarkts gibt es Grund zur Hoffnung, aber auch zur Sorge.

Im Februar kam es, nach dem saisonal bedingten Anstieg im Januar, wieder zu einem leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Speyer. Mit 2.754 Personen waren 32 weniger arbeitslos gemeldet als im Januar und 514 weniger als vor einem Jahr. Mit dieser Entwicklung ist auch die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent gesunken.

Leicht angestiegen ist die Anzahl der Personen, die sich in Speyer arbeitslos gemeldet haben. Im Februar waren es 598, zwölf mehr als im Vormonat. Dem gegenüber steht, dass im selben Zeitraum 630 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten, 195 mehr als im Januar. „Zu Jahresbeginn steigt die Arbeitslosenquote üblicherweise an. Hiervon zeigte sich der Speyerer Arbeitsmarkt jedoch unbeeindruckt“, sagt Zeljko Kuzmanovic, Geschäftsstellenleiter der Arbeitsagentur in Speyer.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat im Februar stark zugelegt, denn mit 367 neuen Jobmöglichkeiten wurden 200 mehr gemeldet als im Januar. Dadurch ist auch der Bestand um 148 Stellen auf nun 1229 Jobmöglichkeiten gewachsen. „Wir vermuten, dass sich dieser Trend in den Folgemonaten fortsetzen wird“, sagt Kuzmanovic.

Unklar ist, was der Ukraine-Krieg bringen wird. „Wie stark sich der Krieg in der Ukraine, die Sanktionen gegen Russland, die daraus resultierenden Lieferengpässe und steigenden Rohstoffpreise mittelfristig auf unseren Arbeitsmarkt auswirken werden, ist aktuell noch nicht absehbar“, sagt Ralf Lenke, der die Geschäftsstelle der Arbeitsagentur in Frankenthal leitet.