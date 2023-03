Anlässlich des Weltwassertages am 22. März laden die Stadtwerke Speyer zu zwei kostenlosen Trinkwassertouren ein. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter E-Mail marketing@stadtwerke-speyer.de erforderlich (mit Nennung von Name, Alter und Wunschtermin). Die Gruppen treffen sich am Mittwoch, 22., und Samstag, 25. März, jeweils um 14 Uhr auf dem Parkplatz am Wasserwerk Nord in der Iggelheimer Straße. Die Teilnahme ist pro Haushalt für maximal vier Personen und für Kinder ab zehn Jahren möglich. Steven Kruse, Teamleiter Wassergewinnung, gibt Einblicke in die Wasserförderung, -aufbereitung, -speicherung und -verteilung. Das Speyerer Trinkwasser kommt laut SWS aus unterirdischen Wasseradern aus dem Haardtgebirge und trägt mit 14,7 Grad deutscher Härte die Bezeichnung „hart“. Es werde ausschließlich aus Grundwasserbrunnen gefördert. Die beiden Wasserwerke Nord und Süd kämen mit je zwei rein biologisch betriebenen Aufbereitungsstufen (Entmanganung, Enteisenung) aus. Auf die Zugabe von Chlor könne verzichtet werden. Die SWS sind auch für die Wasserversorgung in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen (mit) zuständig.