Die vierwöchige ökumenische Mitmachaktion „Trendsetter Weltretter“ läuft vom 4. September bis 2. Oktober zum fünften Mal. Die Kernbotschaft lautet: Wir sind mitverantwortlich für Gottes Schöpfung. Nur Hand in Hand lässt sich eine Welt schaffen, die Zukunft hat.

Steffen Glombitza, Umweltbeauftragter des Bistums Speyer, und Sibylle Wiesemann, Umweltbeauftragte der Evangelischen Kirche der Pfalz, erklären: „Zusammen leben heißt einander wahrnehmen. Es heißt Dinge teilen, Leben teilen und so das Leben schützen. Wir wollen ausprobieren, wie wir unser Zusammenleben nachhaltiger gestalten und welche Möglichkeiten es noch zu entdecken gibt.“

Menschenkette zum AuftaktEröffnet wird die Aktion am Sonntag, 4. September, von 11 bis 12 Uhr an den Domstufen in Speyer. Die Aufgabe lautet: „Bring was. Nimm was.“ Hammer, Nähmaschine, Bücher, Bälle, ein Bobbycar oder auch ein Kuchen. Willkommen sei alles, was geteilt werden kann. Es werde eine Menschenkette gebildet und die Gegenstände von Hand zu Hand weiter gereicht. Am Ende dürfen alle Beteiligten etwas mitnehmen.

Jede der vier Aktionswochen hat einen eigenen Schwerpunkt. In der ersten Woche geht es unter der Überschrift „Sich nah sein“ um Beziehungen und Nähe zu anderen Menschen. Das Motto der zweiten Woche lautet „Zusammen arbeiten“. Die dritte Woche behandelt, wie „Teilen verbindet“, von Foodsharing bis Kleiderkreisel. Die vierte Woche zeigt, wie sich „Zusammen viel bewirken“ lässt.

Im Netz

www.trendsetter-weltretter.de