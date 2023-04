Der Weltrekordversuch auf der Frühjahrsmesse musste am Mittwochmorgen nach rund einer Stunde abgebrochen werden. Zwei Mal Stromausfall kurz hintereinander setzte das Laufband außer Betrieb, auf dem Berufsfeuerwehrmann Lars Kegler in voller Feuerwehr-Montur bei einem Zwölf-Stunden-Lauf mindestens 72 Kilometer schaffen wollte. Gut sechs Kilometer hatte er schon absolviert. Er sei weiterhin „hochmotiviert“, so Kegler, den die Panne aber auch frustrierte. Nun soll zunächst die Technik wieder verlässlich in Gang gebracht und dann ein Nachholtermin für den Rekordversuch festgelegt werden. Am Mittwoch war das zunächst nicht mehr möglich. Die Frühjahrsmesse läuft noch bis 23. April.