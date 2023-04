[aktualisiert, 12 Uhr] Der Weltrekordversuch auf der Frühjahrsmesse musste am Mittwochmorgen nach rund einer Stunde abgebrochen werden. Zwei Mal Stromausfall kurz hintereinander setzte das Laufband außer Betrieb, auf dem Berufsfeuerwehrmann Lars Kegler in voller Feuerwehr-Montur bei einem Zwölf-Stunden-Lauf mindestens 72 Kilometer schaffen wollte. Inzwischen steht die Ursache fest: An dem regnerischen Tag sei Wasser in den Stromkreislauf geraten, so Stefan Wagner, Leiter der Sozialen Anlaufstelle am Festplatz, die von der Benefizaktion profitieren soll. Inzwischen sei technisch geklärt, wie das verhindert werden könne: „Wir bekommen einen komplett eigenen Stromanschluss.“ Deshalb ist der Rekordversuch für Donnerstag, 13. April, 9 bis 21 Uhr, neu angesetzt worden.

Gut sechs Kilometer hatte Kegler zum Zeitpunkt des Abbruchs schon absolviert. Er sei weiterhin „hochmotiviert“, so der Ausdauersportler, den die Panne aber auch frustrierte.