Sonntagmorgen 10 vor 10 vor der Kandeler Bienwaldhalle, mitten im Gewusel der Sportler, die schon meist im Vorstartfieber für den Lauf durch den Bienwald sind.

Moderator Wolfgang Behr schnappt sich im Vorbeigehen den Speyerer Lars Kegler, der gleich mit Atemmaske und einer Sauerstoffflasche auf dem Rücken den Halbmarathon beim 51. Bienwaldmarathon in einer neuen Weltrekordzeit, zum Eintrag ins Guinness-Buch, laufen will. Es gibt ein paar O-Töne vom 44-jährigen Kegler, und viele Starter sind erstaunt über das Vorhaben des Berufsfeuerwehrmanns aus Ludwigshafen.

Kurz danach noch ein Interview des potenziellen Weltrekordlers für den regionalen Radiosender Antenne Landau. Ich zücke schnell meine Digicam und mach auch noch ein paar Bilder von ihm vor dem Rennen. Punkt 10 Uhr fällt der Startschuss. Es herrscht super Laufwetter bei knapp zehn Grad.

Pacemaker Rop

Lars Keglers Plan läuft auf eine Endzeit von zirka 1:45 Stunden hinaus. Danach legt er die Zwischenzeiten aus. Für die richtige Pace sorgt mit Tobias Rop von den United Runners of Pfalz ein erfahrener Triathlet an seiner Seite. Sein Kollege Rainer Kurz von der Berufsfeuerwehr in Ludwigshafen transportiert die Ersatz-Atemluftflaschen mit dem Lastenfahrrad zu den Wechselpunkten.

Kegler eilt schon dem großen Feld von 2500 Startern voraus. Bei Streckenkilometer 4 steht der erste Flaschenwechsel auf dem Programm. Da die Atemluft länger reicht, erfolgt dieser nach zirka fünf km. An diesem schönen Frühlingstag im Kandeler Bienwald läuft es für Lars Kegler und sein Team optimal.

Kegler jubelt

Später sagte er: „Es lief richtig super, und ich hatte keinen Einbruch.“ Für die 21,1 Kilometer benötigte der Speyerer Läufer insgesamt fünf Flaschen mit einem Inhalt von sechs Litern (Atemluft auf 300 bar komprimiert). Bei angenehmen läuferfreundlichen Frühlingstemperaturen bis 15 Grad läuft er später jubelnd nach getaner Arbeit ins frisch renovierte Kandeler Bienwaldstadion.

Die alte Bestzeit eines britischen Feuerwehrmannes stand bei 2:21 Stunden. Die angepeilten 1:45 unterbot Kegler um etwa zehn Minuten und freute sich über den neuen Weltrekord von 1:35:26. Der gebürtige Chemnitzer Extrem-Langstreckenläufer bereitete sich mehrere Monate akribisch auf seinen großen Tag am letzten Sonntag vor.

Triple-Ironman-Triathlon

Im Training testete er mit ein paar Begleitern, wieviel Flaschen mit Atemluft er für den Halbmarathon benötigt. Seine komplette Ausrüstung, bestehend aus Maske und Flasche, wog übrigens insgesamt etwa zwölf Kilogramm. Der für besondere Rekorde affine 44-jährige Feuerwehrmann machte in den letzten Jahren immer wieder durch außergewöhnliche Aktionen auf sich aufmerksam.

So absolvierte er unter anderem einen Triple-Ironman- Triathlon (Dreifach-Ironman mit den Distanzen 11,4 km Schwimmen, 540 km Radfahren und 126,6 km Laufen). 2021 zu Corona-Zeiten bestritt Kegler einen Halbmarathon als Solist in 1:58:20 Stunden mit einem 22 kg schweren Baumstamm auf dem Rücken und verewigte sich ebenfalls im Guinness-Buch der Rekorde.

2023 folgten dann zwölf Stunden auf dem Laufband auf der Speyerer Frühjahrsmesse. Dort legte er insgesamt 73,94 Kilometer zurück und knackte den Weltrekord. Kegler gewann außerdem schon die deutsche Feuerwehrmeisterschaft über zehn km auf der Straße und im Marathon. „Insgesamt bin ich über 80 Marathons gelaufen. Da wollte ich mal was Neues machen“, sagte er vor Kandel. Die Sportfans der Region rund um Speyer dürfen weiterhin sehr gespannt sein, welche Projekte der 44-jährige Extremsportler demnächst angeht.