Der Speyerer Lars Kegler hat seinen angekündigten Weltrekord zum Eintrag in das Guinnessbuch am Sonntag in Kandel in die Tat umgesetzt. Er lief den Halbmarathon im Bienwald mit Atemmaske und Sauerstoffflasche auf dem Rücken in 1:35:26 Stunden. Yvonne Jung vom RC Vorwärts Speyer finishte über 21,1 Kilometer im Bienwald-Stadion als Zweite der W45 in 1:29:23 St. Ihre Clubkameradin Tamara Schulz benötigte 1:41:00. Rebecca Riedel aus Otterstadt, im Trikot der LG Rülzheim, belegte beim Fünf-km-Lauf Rund um das Bayerkreuz in Leverkusen Platz zwei der W30 (18:08 Minuten).