Der Ball rollt bei der Fußball-WM in Katar, und um Bälle geht es derzeit auch im Schaufenster des Weltladens in der Korngasse. Was die Speyerer Bälle von denen am Persischen Golf, aber auch von den allermeisten Fußbällen unterscheidet, mit denen üblicherweise hierzulande gekickt wird: Es sind „faire“ Bälle. Das heißt nicht, dass mit ihnen Fouls ausgeschlossen sind. Sondern dass sie aus fairer Produktion stammen – eine Seltenheit, wie Petra Exner-Tekampe berichtet.

Von den in Deutschland jährlich verkauften 10 Millionen Bällen stammten lediglich 20.000 aus fairem Handel, sagt die Bildungsreferentin des Weltladens. Das entspreche einem Marktanteil von 0,2 Prozent. Allein in der pakistanischen Stadt Sialkot würden pro Jahr rund 100 Millionen Fußbälle produziert, doch nur fünf Fabriken seien als „fair“ zertifiziert. Das bedeute, die meist Arbeiterinnen erhielten Sozialleistungen und eine höhere Bezahlung, die ein menschenwürdiges Leben ermögliche.

Der in der Bundesliga derzeit verwendete Ball koste maximal 150 Euro. Die Lohnkosten für eine pakistanische Näherin würden jedoch nur rund 80 Cent pro Ball betragen. Ein guter Näher schaffe vier Bälle am Tag, sagt Exner-Tekampe. Der teuerste Fair-Trade-Ball koste hingegen 169 Euro. „Die 20 Euro mehr sind für einen Bundesligisten Peanuts, für die Menschen in Sialkot macht es einen großen Unterschied“, sagt sie – und fragt: „Warum werden nicht mehr dieser Bälle gekauft?“ Wer für Fair Play sei, der müsse sich auch für Fair Pay einsetzen. Damit das Runde guten Gewissens im Eckigen landet.