In vielen Adventskalendern verbirgt sich Süßes. Geschäfte in Speyer und Umland bieten Leckereien, die nicht alle in die 24 Türchen passen, aber bis weit nach Weihnachten reichen würden. Der „Süße Adventskalender“ der RHEINPFALZ macht deshalb jeden Tag Appetit.

Mit dem Verkauf süßer Fruchtgummi-Engel unterstützt der Weltladen Speyer die philippinische Kinderrechtsorganisation Preda. Sie kümmert sich um sexuell ausgebeutete Kinder und bietet ihnen ein behütetes Zuhause ohne Gewalt. „Unsere Mango-Engel sind gesund und dienen einem guten Zweck“, sagt Sophie Theobald. Sie betreibt den Weltladen mit 40 Ehrenamtlichen.

Die Gold-Engel sind fair, bio und vegan. „Wer den Inhalt einer ganzen Tüte isst, hat 317 Kilokalorien zu sich genommen“, sagt Theobald. Süß soll auch der weihnachtliche Geschmack aus dem Weltladen sein, deshalb sind 62 Gramm Zucker in einer 100-Gramm-Fruchtgummi-Tüte – Rohrohrzucker aus kontrolliertem ökologischem Anbau, der fair gehandelt ist. Die Mango-Engel seien im Advent mindestens so beliebt bei den Kunden wie Mango-Likör, -Essig, -Chutney, -Aufstrich oder -Soße, sagt Theobald.

„Hinter jedem Produkt steckt ein Projekt“, erklärt sie. „Alle Lieferketten sind transparent und nachvollziehbar.“ So helfe auch der Speyerer Weltladen beispielsweise rund 500 philippinischen Familien mit dem Verkauf der süßen Mango-Weihnachtsengel, trete gegen Sextourismus ein und engagiere sich für eine Kindheit ohne Angst. Mit ihrem Einkauf würden Kinder und Erwachsene Schutzengel für Mädchen und Jungen, deren Kindheit auf den Philippinen in dem Augenblick ende, in dem ihre Körper an Sextouristen verkauft würden. „Bei diesem Gedanken kann Naschen nur gut sein“, meint Weltladen-Vorsitzende Ingrid Blank.